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Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16

21 июня 2023 16:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что пилоты истребителей могут начать обучение уже в августе. А первые самолеты могут поступить через шесть-семь месяцев.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

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Президент вновь выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и убежден, что пилоты истребителей могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут поступить через шесть-семь месяцев.

Он также добавил, что эти самолеты изменят ход войны и предпочтут Украине небо над россиянами. От этого зависит много жизней.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить на вооружение западные истребители не раньше Нового года.

Также ранее мы писали, что, по словам украинского Президента, контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

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