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Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16

21 червня 2023 16:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні. А перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.

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Президент знову виступив за те, щоб Україна отримала F-16 американського виробництва, і висловив переконання, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки можуть надійти через шість-сім місяців.

Він також додав, що ці літаки змінять хід війни та нададуть Україні перевагу у небі над росіянами. Від цього залежить багато життів.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати на озброєння західні винищувачі не раніше Нового року.

Також раніше ми писали, що за словами українського Президента, контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

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