Зеленский рассказал о коалиции истребителей для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коалиции истребителей. Глава государства также прокомментировал ночную атаку оккупантов.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Украинский лидер поблагодарил всех защитников и защитниц неба. По его словам, удалось сбить 18 из 18 вражеских ракет.

Зеленский подчеркнул, что власти продолжают постоянно работать над визитами, которые помогут Украине получить системы Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Коалиция истребителей для Украины

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши, господином Премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей — тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин Президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что важно помнить, каких усилий стоит такое оружие для страны. По его словам, за этим стоит колоссальная работа.

"День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot — это вроде бы нереально. А сейчас вот они, Patriot", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине вместе с партнерами удастся создать защиту от террора максимально крепкой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сразу по возвращении в Украину провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди вопросов, рассмотренных на заседании Ставки, были поставки боеприпасов и боеготовность вновь бригад.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда на нашей земле не будут господствовать чужие флаги и никогда наши люди не будут отданы на порабощение. Кроме того, он показал фото мужественных украинских военных, защищающих свою землю.