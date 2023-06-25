Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google

Сегодня, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами. Отдельно глава государства рассказал об ожиданиях от саммита НАТО.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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Обращение Зеленского

"Только что завершил серию международных разговоров — с Президентом Соединенных Штатов Байденом, с Премьер-министром Канады Трюдо, с Президентом Польши Анджеем Дудой. Положительные разговоры очень нужны именно сейчас — для всех нас", — говорит Зеленский.

Со всеми из них Зеленский обсудил боевые действия на передовой, а также поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины.

"Обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов. И я благодарю партнеров за понимание наших потребностей — дальнобойные потребности. Особенно благодарен Президенту Байдену и Соединенным Штатам — за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочее", — отмечает глава государства.

Владимир Зеленский особо отметил саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

"Остается всего лишь 15 дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы саммит имел реальное содержание. Сильное содержание. Позитивные решения для Украины в Вильнюсе — это единственно возможные позитивные решения для нашей общей безопасности в Европе и в целом в Альянсе", — подчеркивает Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону президенту США Джо Байдену. В частности, лидеры обсудили ход боевых действий и расширение сотрудничества между странами.