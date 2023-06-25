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Зеленський відзначив захисників, які цього тижня виконали найбільше роботи на фронті

25 червня 2023 12:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський відзначив захисників, які цього тижня виконали найбільше роботи на фронті
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення, у якому подякував нашим захисникам, які воюють на найважчих ділянках фронту. Він відзначив підрозділи ОСУВ "Таврія", які "цього тижня виконали найбільше роботи на фронті", а саме морпіхи 35 і 36 окремих бригад.

Відповідне звернення він опублікував у своїх соцмережах.

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Також він згадав про 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка та артилеристів 55 бригади "Запорізька Січ".

"Пишаюся вами і це для мене щоразу почесно відзначати вас, наші герої", — зазначив він.

Крім того, він подякував десантникам 79 окремої бригади "за надзвичайну силу".

"128 окрема гірсько-штурмова закарптаська бригада. Дякую вам воїни, дякую за кожен ваш результат для України", — додав Зеленський.

Глава держави персонально відзначив старшого лейтенанта Івана Грисюка, молодшого сержанта Миколу Комісара та солдата Володимира Конунученка.

"Наші прикордонники — краматорські, львівські та донецькі прикордонні загони та воїни мобільного прикордонного загону "Дозор", дякую усім вам. А особливо відзначу старшого сержанта Олександра Копровського з групи повітряної розвідки, старшого солдата Віктора Поліщука, солдата Романа Бориса", — додав президент. 

Своєю чергою він подякував українським нацгвардійцям, а саме 4 бригаді оперативного призначення Нацгвардії, яка воює на Донеччині.

"Зокрема відзначу аеророзвідників — старшого солдата Олександра Погореного, солдата Максима Бобруєнка. Ваша майстерність, хлопці, дуже дуже допомагає", — запевнив Зеленський. 

 

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