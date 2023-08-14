Зеленский рассказал о своем визите в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Он встретился с военными и наградил их.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

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"Имел честь наградить лучших, поблагодарить всех — каждую бригаду — за храбрость, отвагу, результаты ради Украины. Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТГ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов — теми, кто в боях, — об их фронтовых потребностях", — рассказал Зеленский.

По его словам, всегда есть общая картина и отчеты по каждому направлению, а также по каждой бригаде. Однако важно общаться с военными напрямую. Глава государства рассказал, что сегодня это были откровенные разговоры об украинских наступательных действиях, поставках в войска, возможностях командиров и о том, какие сейчас эти возможности и какими они должны быть.

"Оружие и дефицитные снаряды. Ремонт техники. Острый вопрос — транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации. Беспилотники — то, что применяет враг: "ланцеты", "орланы", — и то, что нужно нашим воинам, от "мавиков" до каждой другой системы беспилотников", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что важной темой является то, как командиры могут управлять личным составом. По его словам, очень много проблем из-за некачественной работы ВВК. Зеленский заявил, что власть будет готовить решение.

Напомним, в понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационный пункт, который лечит раненых военных на Бахмутском направлении. Он отметил, что это честь присутствовать там.