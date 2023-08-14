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Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, де лікують бійців з Бахмутського напрямку

14 серпня 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, де лікують бійців з Бахмутського напрямку
Президент України Володимир Зеленський в стабілізаційному пункті. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, який лікує поранених військових на Бахмутському напрямку. Він наголосив, що це честь бути присутнім там.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський в стабілізаційному пункті

Глава держави подякував хлопцям за героїзм та за захист життів всіх українців. Він також нагородив їх.

"Пишаюся тиснути руку й бути сьогодні тут, щоб нагородити вас особисто. Бережіть себе. Дякую вам і бажаю вам головного — перемоги!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бійців у Донецькій області. Також він обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Також ми писали, що Володимир Зеленський поділився вражаючими світлинами захисників України

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