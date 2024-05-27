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Зеленский рассказал, сколько авиабомб сбросила Россия на Украину за месяц

27 мая 2024 17:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский рассказал, сколько авиабомб сбросила Россия на Украину за месяц
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за месяц сбросила на Украину более трех тысяч авиабомб. Он призвал международных партнеров предоставить хотя бы семь систем Patriot для защиты гражданского населения.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в понедельник, 27 мая.

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Зеленский подчеркнул, что российские атаки авиабомбами представляют серьезную проблему, поскольку Украина не имеет достаточно систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы эффективно противостоять такому количеству бомбардировок.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть — РФ применяет более 3 тысяч КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тысячи, в этом месяце — 3 200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц", — заявил президент.

Зеленский призвал международное сообщество предоставить дополнительные системы ПВО, в частности, системы Patriot, чтобы защитить Харьков и другие города от атак оккупантов.

"Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными семью системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует из самолетов, и если у вас есть современные системы Patriot, эти самолеты не смогут подлетать так близко", — отметил глава государства

Он подчеркнул, что это необходимо для обороны, а не для наступления, и призвал партнеров понимать важность такой помощи.

"Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть небо над Украиной, я говорю о том, чтобы хотя бы не давать возможности РФ использовать авиабомбы. Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие, должны понимать, что ПВО — это оборона, а не наступление. Это защита, а не наступление", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина и Испания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно направлено ​​на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

Недавно украинский президент заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить. А для этого Украине необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

Владимир Зеленский
война
Украина
ПВО
президент
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авиабомба

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