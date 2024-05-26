Зеленський повідомив, які рішення можуть унеможливити поширення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Зеленський заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити. А для цього Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 26 травня.

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Президент України заявив, що такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Агресія поширюватиметься до тих пір, поки її не зупинять. Тому Україна потребує допомоги від партнерів.

"Вчасна й достатня підтримка від партнерів. Стійка, незмінна підтримка наших воїнів. Більше сучасних систем ППО, зокрема "петріотів", та можливість знищувати російських терористів так, щоб вони не могли наближатися до наших кордонів, — рішення, які допоможуть захищати життя й унеможливлять поширення війни", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

Також Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів напередодні Саміту миру. Він зробив звернення зі зруйнованого Росією Харкова. Глава держави повідомив, що понад 80 держав уже підтвердили участь у Глобальному саміті миру.