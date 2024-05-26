Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський повідомив, які рішення можуть унеможливити поширення війни arrow

Зеленський повідомив, які рішення можуть унеможливити поширення війни

26 травня 2024 16:30
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зеленський повідомив, які рішення можуть унеможливити поширення війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Зеленський заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити. А для цього Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 26 травня.

Читайте також:

Допомога і підтримка партнерів унеможливить поширення війни

Президент України заявив, що такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Агресія поширюватиметься до тих пір, поки її не зупинять. Тому Україна потребує допомоги від партнерів.

"Вчасна й достатня підтримка від партнерів. Стійка, незмінна підтримка наших воїнів. Більше сучасних систем ППО, зокрема "петріотів", та можливість знищувати російських терористів так, щоб вони не могли наближатися до наших кордонів, — рішення, які допоможуть захищати життя й унеможливлять поширення війни", — зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

Також Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів напередодні Саміту миру. Він зробив звернення зі зруйнованого Росією Харкова. Глава держави повідомив, що понад 80 держав уже підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський
Офіс президента
військова допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця