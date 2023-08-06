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Зеленский рассказал, сколько ракет использовала РФ против Украины за последнюю неделю

6 августа 2023 20:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал, сколько ракет использовала РФ против Украины за последнюю неделю
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течении последней недели российские оккупанты применили против Украины 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов". Большинство целей было уничтожено.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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Защита украинского неба

"Существенную часть удалось сбить. Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче. Именно здесь именно в нашем небе можем доказать, что террор проиграет"  — отметил глава государства.

Он заслушал доклад об использовании наших военных передовых систем ПВО, а именно Patriot и IRIS-T. Наше государство получило их от партнеров.

"Мощные системы очень эффективны. Они уже дали весомый результат не только Украине, потому что каждое уничтожение российских ракет в нашем небе, особенно таких, как аэробаллистические "кинжалы", ими российские террористы долго хвастались, каждый успех наших воинов — это уверенность мира, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность", — отметил Зеленский.

Награждение пилотов

Глава государства также наградил воинов Воздушных Сил и пообщался с ними лично.

"Передал сегодня "Золотые звезды" Героя Украины родным летчиков, погибших в боях ради нашего государства. Вечная память каждому Герою и вечная благодарность каждой украинской семье, давших нашему народу таких Героев", — добавил Президент.

Международные события

По словам Зеленского, Украина уже готовится к тому, чтобы следующая неделя еще больше усилила нашу страну.

"Будет новая коммуникация с партнерами — ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще большее содержание международным мероприятиям августа — сентября, которые уже запланированы. И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира. И, конечно, мы продолжим и внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями", — заверил он.

Напомним, Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных Сил Украины решил осмотреть современные образцы оружия и военной техники, которые имеют украинские защитники неба. Он пообщался с военными и стал участником погашения почтового набора "Истребители зла".

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