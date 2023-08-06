День Повітряних сил: Зеленський підписав ракету та спробував себе у ролі пілота

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Повітряних сил Збройних Сил України вирішив оглянути сучасні зразки зброї та військової техніки, які мають українські захисники неба. Він поспілкувався з військовими та став учасником погашення поштового набору "Винищувачі зла".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Він оглянув такі літаки:

штурмовик Су-25,

бомбардувальник Су-24М,

винищувачі Су-27,

МіГ-29 із ракетами, які застосовують пілоти.

Також Зеленський спробував себе у ролі пілота завдяки роботі симулятора.

"На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості. Володимир Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней — Ту-95", — йдеться у повідомленні.

Робота на симуляторі. Фото: Офіс Президента

Шолом від українських пілотів

Крім того, воїни Повітряних сил презентували главі держави шолом пілота. Він є символом віри в те, що Україна в найближчому майбутньому все ж отримає винищувачі F-16, які допоможуть перемогти росіян.

Вручення шолому. Фото: Офіс Президента

Зустріч із пілотами. Фото: Офіс Президента

На зустрічі глава держави також підписав французьку ракету SCALP.

Зеленський підписує ракету. Фото: Офіс Президента

Погашення поштової марки

Також Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Повітряних сил Микола Олещук разом погасили поштову марку та конверт "Винищувачі зла", які Укрпошта презентувала до Дня Повітряних Сил.

"На марці зображено, як українська армія нищить символ "імперії зла", перетираючи його на "винищувальній" тертушці. Лицар у шоломі-тризубі на конверті уособлює благородність, силу й честь українського воїнства, яке боронить рідну землю", — зазначили у повідомленні.

Погашення марки. Фото: Офіс Президента

Захисники неба

Президент наголосив, що Повітряні сили є рятівниками життя, адже вони боронять українські міста та села від ворожої авіації.

"Коли ми говоримо про наші Повітряні сили, ми говоримо про рятівників життя. Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах в усіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, щороку в першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Цього року його відзначають 6 серпня.