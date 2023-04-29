Зеленский рассказал, от чего зависит продолжительность войны
Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что война может длиться годами или даже десятилетиями. Решающую роль в этом играет помощь Запада.
Об этом глава государства сказал в интервью финскому изданию Yle.
От чего зависит продолжительность войны
По его словам, успех контрнаступления Украины зависит от объемов и сроков снабжения западного оружия. Он подчеркивает, что вооружение имеет большое значение. Тем временем российские оккупанты теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.
"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", — заявил Зеленский.
Издание пишет, что украинский лидер не рассказал никаких подробностей о контрнаступлении, лишь выразил надежду вернуть Крымский полуостров под контроль Украины. Вместе с тем президент, "несмотря на свои надежды на успех, также предупредил, что война может длиться годами или даже десятилетиями".
"Я чувствую, что такую возможность нельзя допускать", — отметил президент Украины.
Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предполагает освобождение Крыма.