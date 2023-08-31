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Зеленский рассказал, при каких условиях возможен диалог с Россией

31 августа 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, при каких условиях возможен диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что осознание завершения войны и любой диалог с Россией может состояться, но только тогда, когда россияне начнут уважать наше право и силы РФ покинут нашу территорию в полном объеме.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью RTP.

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Зеленский не допускает никаких прямых переговоров с российскими властями, пока не будут выполнены условия Украины.

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей Формуле мира, в которой десять пунктов", — объяснил Зеленский.

По его словам, завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН.

Зеленский подчеркнул, что украинская Формула мира с десятью ее пунктами — это не односторонняя формула, а это формула страны, которая страдает от войны.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в около 160 новейших истребителях. Тогда у нее будут мощные военно-воздушные силы, которые смогут взять небо под свой контроль.

Также мы писали, что 31 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.

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