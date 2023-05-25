Зеленский в обращении поблагодарил всех, кто смог вернуть военных из плена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое вечернее обращение, в котором он поблагодарил всех, кто помог в обмене наших военных пленных. Люди, считавшиеся без вести пропавшими, были в России.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Обращение Зеленского

"Сегодня есть очередной положительный результат у нашей команды, занимающейся обменами. Вернули из российского плена еще 106 наших воинов — они сражались на Бахмутском направлении. Очень важно то, что о многих из этих 106 людях вообще не было никакой информации — они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли. И вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов", — сказал Владимир Зеленский.

Также Президент Украины поблагодарил всех, кто помог добиться этого результата.

"Ермак, Буданов, Усов, Лубинец, Малыш, Клименко - все, кто готовил этот обмен — молодцы!" — сказал Верховный Главнокомандующий.

Кроме этого, он выразил благодарность каждому украинскому бойцу, который обеспечил наличие обменного фонда.

"Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что вчера, 24 мая, Владимир Зеленский заявил, что первый украинский истребитель F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только слабеть. Это сигнал, что российский террор проиграл.