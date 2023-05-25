Зеленський у зверненні подякував всім, хто зміг повернути військових з полону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський опублікував своє вечірнє звернення, в якому він подякував всім, хто допоміг в обміні наших військових полонених. Люди, які вважались безвісти зниклими, були в Росії.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Звернення Зеленського

"Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів — вони бились на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації — вони вважалися безвісти зниклими. Але ми їх знайшли. І повернули додому. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів", — сказав Володимир Зеленський.

Також Президент України подякував всім, хто допоміг досягти цього результату.

"Єрмак, Буданов, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко — всі, хто готував цей обмін — молодці!" — сказав Верховний Головнокомандувач.

Крім цього, він висловив подяку кожному українському бійцю, який забезпечив наявність обмінного фонду.

"Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмем, то більше наших людей повернемо", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, Володимир Зеленський заявив, що перший український винищувач F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише ставатиме слабшою. Це сигнал, що російський терор програв.