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Перший F-16 стане сильним сигналом для РФ від світу, — Зеленський

24 травня 2023 22:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перший F-16 стане сильним сигналом для РФ від світу, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Перший український винищувач F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише ставатиме слабшою. Це сигнал, що російський терор програв.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення. 

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що провів сьогодні, 24 травня, перше засідання Ставки після усіх важливих візитів, зустрічей і рішень. Передусім це стосується авіаційної коаліції — коаліції сучасних винищувачів для України.

"Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме — буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв", — сказав глава держави. 

Він додав, що українські воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю дуже результативно, з літаками буде так само.

"Головне — швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями й реальним захистом нашого неба", — наголосив Президент. 

Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледару. Він нагородив орденами військових та анонсував створення нового Корпусу морської піхоти.

Також Зеленський повідомив, що в Україні буде створено корпус морської піхоти. Україна має намір розширити свою морську піхоту за допомогою створення нових бригад, оснащених сучасною технікою та зброєю.

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