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Зеленский ввел санкции против 185 компаний и лиц, причастных к перевозке техники рф

28 января 2023 23:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Зеленский ввел санкции в отношении лиц и компаний, причастных к перевозке техники рф
Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники. Все активы и имущество которых будет использовано для обороны Украины.

Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

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Что известно

Отмечается, что санкции введены против 185 компаний и лиц, которых россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.

"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", — заявил Президент.

Зеленский рассказал, что все активы подсанкционных лиц и компаний в Украине блокируются, а имущество будет использоваться для обороны нашего государства.

"Мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", — рассказал глава государства.

Кроме того, Президент поблагодарил всех, кто помогает усиливать санкции против россии, а также расследователей, разоблачающих "пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции".

Напомним, в вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы защититься от российского агрессора.

По словам Владимира Зеленского, прекратить ежедневный российский террор было бы возможно, если бы у Украины были дальнобойные ракеты, чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.

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