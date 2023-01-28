Зеленский ввел санкции в отношении лиц и компаний, причастных к перевозке техники рф

Зеленский ввел санкции против 185 компаний и лиц, причастных к перевозке техники рф
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц и компаний, причастных к перевозке оккупантов и техники. Все активы и имущество которых будет использовано для обороны Украины.
Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.
-
"Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроях среди захватчиков
-
Армия рф продолжает наступать на трех направлениях, понеся большие потери, — Генштаб
-
"Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина
-
Россия нанесла авиаудар по Сумщине: поврежден детский сад и спорткомплекс
-
Столичным рестораторам и отельерам обещают компенсации: как получить
-
В Брянской области рф готовят школы для размещения военных: в чем причина
-
В США создали институт, который будет заниматься вопросом противодействия коррупции в вопросе помощи Украине
-
Генератор едва не стоил жизни: в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке
-
Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии
-
На трассе Киев — Полтава произошло смертельное ДТП: три человека погибли
Что известно
Отмечается, что санкции введены против 185 компаний и лиц, которых россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.
"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", — заявил Президент.
Зеленский рассказал, что все активы подсанкционных лиц и компаний в Украине блокируются, а имущество будет использоваться для обороны нашего государства.
"Мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", — рассказал глава государства.
Кроме того, Президент поблагодарил всех, кто помогает усиливать санкции против россии, а также расследователей, разоблачающих "пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции".
Напомним, в вечернем видеообращении Владимир Зеленский рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы защититься от российского агрессора.
По словам Владимира Зеленского, прекратить ежедневный российский террор было бы возможно, если бы у Украины были дальнобойные ракеты, чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.