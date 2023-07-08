Зеленский в Турции посетил молебен по жертвам войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Турции молебен по убитым на войне украинцам. Затем он провел переговоры со Вселенным патриархом Варфоломеем.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Молебен по жертвам войны
"Благодарю Вселенского Патриарха Варфоломея за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", — сказал украинский лидер.
Стоит уточнить, что молебен проходил в соборе Святого Георгия, Фанар, Стамбул.
Переговоры Зеленского с Патриархом Варфоломеем
После службы Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей провели переговоры. По словам Президента Украины, они обсудили вопрос о реализации Формулы мира и возвращения детей, которых забрали оккупанты. При этом он подчеркнул, что необходимо воссоединить этих детей со своими родными и привезти их обратно домой, в Украину.
Напомним, что в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.
В рамках своего визита, Президент почтил память героев, которые отдали свои жизни в битве за остров.
Президент подчеркнул, что маленький островок в Черном море является значительным свидетельством того, что Украина восстановит свой контроль над каждым участком своей территории.
Также мы сообщали, что сначала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 94 тысячи военных преступлений со стороны россиян. В результате действий оккупантов погибло более 10,5 тысяч невоенных украинцев и было разрушено 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.