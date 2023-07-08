Зеленский в Турции посетил молебен по жертвам войны в Украине

Владимир Зеленский на молебене в Турции. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Турции молебен по убитым на войне украинцам. Затем он провел переговоры со Вселенным патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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"Благодарю Вселенского Патриарха Варфоломея за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", — сказал украинский лидер.

Стоит уточнить, что молебен проходил в соборе Святого Георгия, Фанар, Стамбул.

Владимир Зеленский на молебене. Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и Вселенный Патриарх Варфоломей. Фото: Владимир Зеленский

Переговоры Зеленского с Патриархом Варфоломеем

После службы Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей провели переговоры. По словам Президента Украины, они обсудили вопрос о реализации Формулы мира и возвращения детей, которых забрали оккупанты. При этом он подчеркнул, что необходимо воссоединить этих детей со своими родными и привезти их обратно домой, в Украину.

Напомним, что в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

В рамках своего визита, Президент почтил память героев, которые отдали свои жизни в битве за остров.

Президент подчеркнул, что маленький островок в Черном море является значительным свидетельством того, что Украина восстановит свой контроль над каждым участком своей территории.

Также мы сообщали, что сначала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 94 тысячи военных преступлений со стороны россиян. В результате действий оккупантов погибло более 10,5 тысяч невоенных украинцев и было разрушено 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.