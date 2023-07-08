Генпрокурор назвал количество жертв от рук РФ за 500 дней войны

Последствия обстрела Украины. Фото: AP

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировано 94 тысячи военных преступлений со стороны россиян. В результате действий оккупантов погибло более 10,5 тысяч невоенных украинцев и было разрушено 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

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Жертвы войны

По словам Костина, 500 дней тому назад Россия под руководством Владимира Путина активизировала механизмы войны в полном объеме.

"94 000 военных преступлений, 115 000 уничтоженных объектов гражданской инфраструктуры. Потери среди гражданских лиц составили более 10 500 человек. В том числе, около 500 детей. Ни одно преступление не останется без ответа", — говорит он.

Система правопорядка во время войны

Главный прокурор рассказал, что с начала войны удалось поддерживать надежную работу системы обеспечения законности. Все преступления агрессора документируются и расследуются в соответствии с международными нормами.

Он упомянул, что прокуроры, следователи СБУ и полицейские ежедневно трудятся, часто прямо на линии фронта, чтобы привлечь российских захватчиков к ответственности в украинских и международных судах.

"На текущий момент у нас есть 353 подозреваемых. 219 — обвиняемые, 53 преступника уже получили приговоры в украинских судах", — подчеркивает Костин.

Напомним, что украинская армия вызвала сомнение в одном из основных принципов военной доктрины о том, что для успешной атаки требуется численное превосходство как в людях, так и в военной технике. Эту армию можно охарактеризовать как группу смелых воинов, вносящих беспрецедентные изменения в военное дело.

Также мы сообщали, что уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.