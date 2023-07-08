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Зеленський в Туреччині відвідав молебень за жертвами війни в Україні

8 липня 2023 14:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський в Туреччині відвідав молебень за жертвами війни в Україні
Володимир Зеленський на молебні у Туреччині. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Туреччині молебень за вбитими на війні українцями. Потім він провів переговори із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Молебень за жертвами війни

"Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", — сказав український лідер.

Варто уточнити, що молебень відбувався у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський на молебні. Фото: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: Володимир Зеленський

Переговори Зеленського з Патріархом Варфоломієм

Після служби Володимир Зеленський та Вселенський Патріарх Варфоломій провели переговори. За словами Президента України, вони обговорили питання щодо реалізації Формули миру та повернення дітей, яких забрали окупанти. При цьому він наголосив, що необхідно возз'єднати цих дітей зі своїми рідними та привезти їх назад додому в Україну.

Нагадаємо, що у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

У рамках свого візиту Президент вшанував пам'ять героїв, які віддали свої життя в битві за острів.

Президент підкреслив, що маленький острівець у Чорному морі є свідченням того, що Україна відновить свій контроль над кожною ділянкою своєї території.

Також ми повідомляли, що спочатку повномасштабне вторгнення Росії в Україну зареєстровано 94 тисячі воєнних злочинів з боку росіян. Внаслідок дій окупантів загинуло понад 10,5 тисяч невійськових українців та було зруйновано 115 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

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