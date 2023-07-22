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Зеленский ответил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно

22 июля 2023 10:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский ответил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Контрнаступление украинских военных идет в более медленном темпе, чем предполагалось, ведь операцию начали позже, чем рассчитывало командование. На его задержку повлияли многие факторы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности.

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Почему контрнаступление идет не так быстро

По его словам, контрнаступление должно было начаться весной, однако этого не произошло из-за нехватки боеприпасов. Также не было достаточно бригад, готовых использовать то или иное оружие.

"Это не жалоба, нам действительно не хватало оборудования для разминирования. Сейчас нам помогают, хотелось бы поблагодарить союзников: президента Байдена, Конгресс, США, наших партнеров в Европе", — подчеркнул глава государства.

План контрнаступления

Он отметил, что постоянно хочется быстрее победить, однако вопрос в том, какой ценой должна достаться победа.

"Поэтому давайте не будем буквально бросать людей под танки. Будем планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики и наши разведчики", — объяснил Зеленский.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

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