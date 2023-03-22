Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку со стороны россии

Президент Украины

Этой ночью оккупационная армия россии выпустила более 20 иранских БпЛА и ракеты против гражданского населения Украины. Такие действия в очередной раз подчеркивают, что в кремле не хотят мира.

Так Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные атаки оккупантов.

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Украинский гарант написал, что каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в москве, там дается очередной преступный приказ атаковать мирное население Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только санкционное давление и поддержка Украины смогут восстановить мир и стабильность.

"Полное соблюдение режима санкций против россии действительно восстанавливает силу Устава ООН. Глобальное единство может восстановить глобальную стабильность", — написал он.

Напомним, ранее в Воздушных силах сообщали, что в течение этой ночи украинским защитникам удалось уничтожить 16 иранских дронов-камикадзе. В общей сложности враг выпустил из Брянской области 16 БпЛА.

Кроме того, 21 марта, российские захватчики совершили пуски ракет из истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.