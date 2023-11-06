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Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время следствия

6 ноября 2023 21:55
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время следствия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зелнский отстранил от командования командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Отстранение произошло на время проведения следственных мероприятий.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

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Зеленский отстранил командира на время следствия

"Провел заседание Ставки. Первый вопрос - это трагедия с воинами нашей 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", — проинформировал он.

По словам президента, на заседании Ставки докладывали военные, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и инспектор Минобороны Игорь Воронченко.

Он отметил, что, как доложили чиновники, "уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия для происшествия трагедии".

"Командир бригады отстранен на время следствия", — проинформировал Президент.

Он также подчеркнул, что вся ситуация разбирается поминутно, и "будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага".

Напомним, что ранее 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В то же время в Закарпатье 6 ноября объявили трехдневный траур по погибшим.

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