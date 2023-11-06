Зеленський відсторонив командира 128-ї бригади на час слідства

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зелнський відсторонив від командування командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Відсторонення відбулося на час проведення слідчих заходів.

Про це голова держави повідомив у своєму відеозверненні.

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"Провів засідання Ставки. Перше питання — це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади", - поінформував він.

За словами президента на засіданні Ставки доповідали військові, міністр оборони Рустем Умеров, керівник Служби безпеки України Василь Малюк та інспектор Міноборони Ігор Воронченко.

Він зауважив, що як доповіли посадовці, "вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася".

"Командира бригади відсторонено на час слідства", — поінформував Президент.

Він також підкреслив, що вся ситуація розбирається похвилинно, і "буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога".

Нагадаємо, що раніше 3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Водночас на Закарпатті 6 листопада оголосили триденну жалобу за загиблими.