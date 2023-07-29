Зеленский посетил Бахмутское направление и наградил спецназовцев

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил находящихся на Бахмутском направлении воинов. Он поздравил украинских спецназовцев с профессиональным праздником.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!", — подчеркнул глава государства.

Героические задачи

По его словам, он не может рассказать детали операций ССО.

"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь!", — добавил Президент.

Напомним, ранее Зеленский показал видео, где украинские спецназовцы выполняют боевые задания. Соответствующий видеоролик создала глобальная инициатива по поддержке Украины United24 по случаю Дня сил специальных операций ВСУ.