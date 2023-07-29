Зеленський відвідав Бахмутський напрямок та нагородив спецпризначенців

Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів, які перебувають на Бахмутському напрямку. Він привітав українських спецпризначенців з професійним святом.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Привітання для військових

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!", — наголосив глава держави.

Героїчні завдання

За його словами, наразі він не може розказати деталі операцій ССО.

"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш — лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!", — додав Президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав відео, де українські спецпризначенці виконують бойові завдання. Відповідний відеоролик створила глобальна ініціатива з підтримки України United24 з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.