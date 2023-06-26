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Зеленский посетил позиции военных на Бердянском направлении

26 июня 2023 21:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский посетил позиции военных на Бердянском направлении
Владимир Зеленский вручает награды бойцам в Запорожье. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Там глава государства вручил государственные награды бойцам батальона Отдельной президентской бригады.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своих соцсетях.

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Сегодня, 26 июня, глава государства посетил передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении.

"Очень важно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — сказал Президент.

Владимир Зеленский поблагодарил бойцов за защиту и свободу нашего государства.

"Благодарю вас за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу — свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь — сохраните Украину", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 26 июня Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Он вручил государственные награды бойцам Вооруженных Сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Также во время своей поездки на одной из заправок региона Президент встретился с военными. Там он пожелал им здоровья и победы, а также поступил с бойцами селфи.

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