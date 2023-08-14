Зеленский посетил стабилизационный пункт, где лечат бойцов из Бахмутского направления
Сегодня, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационный пункт, который лечит раненых военных на Бахмутском направлении. Он отметил, что это честь присутствовать там.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский в стабилизационном пункте
Глава государства поблагодарил мужчин за героизм и за защиту жизней всех украинцев. Он также наградил их.
"Горжусь пожать руку и быть сегодня здесь, чтобы наградить вас лично. Берегите себя. Спасибо вам и желаю вам главного — победы!" — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.
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