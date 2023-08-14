Зеленский посетил стабилизационный пункт, где лечат бойцов из Бахмутского направления

Президент Украины Владимир Зеленский в стабилизационном пункте Фото: ОП

Сегодня, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационный пункт, который лечит раненых военных на Бахмутском направлении. Он отметил, что это честь присутствовать там.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Зеленский в стабилизационном пункте

Глава государства поблагодарил мужчин за героизм и за защиту жизней всех украинцев. Он также наградил их.

"Горжусь пожать руку и быть сегодня здесь, чтобы наградить вас лично. Берегите себя. Спасибо вам и желаю вам главного — победы!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

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