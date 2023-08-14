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Зеленский посетил стабилизационный пункт, где лечат бойцов из Бахмутского направления

14 августа 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский посетил стабилизационный пункт, где лечат бойцов из Бахмутского направления
Президент Украины Владимир Зеленский в стабилизационном пункте Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил стабилизационный пункт, который лечит раненых военных на Бахмутском направлении. Он отметил, что это честь присутствовать там.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Зеленский в стабилизационном пункте

Глава государства поблагодарил мужчин за героизм и за защиту жизней всех украинцев. Он также наградил их.

"Горжусь пожать руку и быть сегодня здесь, чтобы наградить вас лично. Берегите себя. Спасибо вам и желаю вам главного — победы!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины.

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