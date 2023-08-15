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Зеленский посетил военных, воюющих на Мелитопольском направлении

15 августа 2023 17:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский посетил военных, воюющих на Мелитопольском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Во время нее он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Встреча Зеленского и военных

Сообщается, что во время встречи Зеленский заслушал доклады от командиров, рассказавших о ходе боевых действий на участках фронта. Также глава государства обсудил с ними проблемные вопросы, касающиеся их подразделений.

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Зеленский встретился с военными. Фото: ОП

"Военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро тратятся в условиях наступательных действий", — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Украины поручил систематизировать запросы военных и передать их иностранным партнерам.

Напомним, ранее мы писали, что 14 августа Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Он встретился с военными и наградил их.

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