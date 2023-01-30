Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен посетили Николаевскую область – где они побывали

Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали
В понедельник, 30 января, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен встретились в Николаеве. Они посетили раненых украинских защитников в госпитале в Николаеве, а также побывали в Николаевском порту.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
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Визит Зеленского и Фредериксен в Николаев
В рамках визита Владимир Зеленский в Николаевскую область вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен 30 января посетили Николаевский порт и раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.
"Вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева", — сообщил президент.
Он отметил, что очень важно, чтобы украинские военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.
"Большая благодарность всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления", — добавил Зеленский.
Кроме того, они также посетили Николаевский порт.
"С первых дней полномасштабного вторжения Дания помогает Николаеву и поддерживает город. Сегодня в рамках шефства по восстановлению, которое Дания взяла над Николаевом, вместе с Премьер-министром Мэтте Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт. Осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате атак вражеских ракет и беспилотников", — написал глава государства.
Владимир Зеленский также сообщил, что они с Мэтте Фредериксен прибыли в индивидуальный тепловой пункт в Николаеве, оборудованный установкой для очистки и раздачи воды. Именно этот проект был реализован при содействии Дании.
"Из-за действия агрессора была разрушена традиционная система водоснабжения из реки Днепр. Дания одной из первых помогла Николаеву в обеспечении жителей питьевой водой. Благодарен за столь мощную поддержку", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 29 января Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.
Ранее Президент Украины сообщил, что Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на временно оккупированных территориях. Некоторые страны уже приняли решение о поставках боевых бронированных машин в нашу страну.