Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен посетили Николаевскую область – где они побывали

Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен в Николаеве

В понедельник, 30 января, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен встретились в Николаеве. Они посетили раненых украинских защитников в госпитале в Николаеве, а также побывали в Николаевском порту.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Визит Зеленского и Фредериксен в Николаев

В рамках визита Владимир Зеленский в Николаевскую область вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен 30 января посетили Николаевский порт и раненых украинских защитников в одном из госпиталей города.

"Вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева", — сообщил президент.

Он отметил, что очень важно, чтобы украинские военные смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

"Большая благодарность всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления", — добавил Зеленский.

Кроме того, они также посетили Николаевский порт.

"С первых дней полномасштабного вторжения Дания помогает Николаеву и поддерживает город. Сегодня в рамках шефства по восстановлению, которое Дания взяла над Николаевом, вместе с Премьер-министром Мэтте Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт. Осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате атак вражеских ракет и беспилотников", — написал глава государства.

Владимир Зеленский также сообщил, что они с Мэтте Фредериксен прибыли в индивидуальный тепловой пункт в Николаеве, оборудованный установкой для очистки и раздачи воды. Именно этот проект был реализован при содействии Дании.

"Из-за действия агрессора была разрушена традиционная система водоснабжения из реки Днепр. Дания одной из первых помогла Николаеву в обеспечении жителей питьевой водой. Благодарен за столь мощную поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 января Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.

Ранее Президент Украины сообщил, что Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на временно оккупированных территориях. Некоторые страны уже приняли решение о поставках боевых бронированных машин в нашу страну.