Зеленский заявил, что поддерживает инициативу Макрона по введению западных войск в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Свое мнение украинский лидер выразил в интервью телемарафону.

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Украинский президент отметил, что детали обсуждения ввода войск Запада между Макроном и партнерами не слышал, однако очень хочет узнать лично от него.

"Но если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для нас", — подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что в Украине есть граждане других государств, которые приезжают воевать за нас и мы никогда не будем против того, кто хочет помочь нам.

Также украинский лидер в интервью прокомментировал защищенность Харькова от наступления врага. По его словам, оборонительные рубежи не позволят россиянам захватить город.

Кроме того, президент заявил, что для контрнаступательных действий ВСУ пока нет снарядов. Однако он отметил, что для защиты государства есть.