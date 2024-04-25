Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский заявил, что Украина должна быстро получить от США нужную помощь arrow

Зеленский заявил, что Украина должна быстро получить от США нужную помощь

25 апреля 2024 19:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский заявил, что Украина должна быстро получить от США нужную помощь
Владимир Зеленский. Источник: Fox News
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военная помощь от Соединенных Штатов Америки должна не только поскорее поступить украинской армии. Несмотря на это важно получить именно то, что необходимо для остановки российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Читайте также:

ВСУ должны немедленно получить помощь от США

"Наши люди об этом знают, и американцы должны об этом знать. Сейчас это тяжело, это период, полный вызовов для нас. Это речь не только о том, чтобы получить помощь быстрее, но и о получении того, что нам нужно", — объяснил президент.

Зеленский заявил, что Украина должна быстро получить от США нужную помощь - фото 1
Владимир Зеленский и журналист Fox News Грегори Пелкотт. Источник: Fox News

Он также отметил, что сейчас в Украине будут делать все, чтобы компенсировать полгода дебатов и сомнений.

"То, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел — все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, большее давление на Россию", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил вопрос собственного оборонного производства в Украине.

В то же время глава государства встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом, обсудив санкционную политику в отношении России и последний пакет военной помощи.

Владимир Зеленский
США
ВСУ
Украина
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри