Зеленский заявил, что Украина должна быстро получить от США нужную помощь

Владимир Зеленский. Источник: Fox News

Военная помощь от Соединенных Штатов Америки должна не только поскорее поступить украинской армии. Несмотря на это важно получить именно то, что необходимо для остановки российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

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"Наши люди об этом знают, и американцы должны об этом знать. Сейчас это тяжело, это период, полный вызовов для нас. Это речь не только о том, чтобы получить помощь быстрее, но и о получении того, что нам нужно", — объяснил президент.

Владимир Зеленский и журналист Fox News Грегори Пелкотт. Источник: Fox News

Он также отметил, что сейчас в Украине будут делать все, чтобы компенсировать полгода дебатов и сомнений.

"То, что Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел — все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, большее давление на Россию", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил вопрос собственного оборонного производства в Украине.

В то же время глава государства встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом, обсудив санкционную политику в отношении России и последний пакет военной помощи.