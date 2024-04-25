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Зеленський заявив, що Україна має швидко отримати від США потрібну допомогу

25 квітня 2024 19:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський заявив, що Україна має швидко отримати від США потрібну допомогу
Володимир Зеленський. Джерело: Fox News
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військова допомога від Сполучних Штатів Америки має не тільки якомога швидше надійти українській армії. Попри це важливо отримати саме те, що є найнеобхідніше для зупинки російських військ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

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"Наші люди про це знають, і американці повинні про це знати. Зараз це важко, це період, сповнений викликів для нас. То мова не лише про те, щоб отримати допомогу швидше, а й про отримання того, що нам потрібно", — пояснив президент.

Зеленський заявив, що Україна має швидко отримати від США потрібну допомогу - фото 1
Володимир Зеленський та журналіст Fox News Грегорі Пелкотт. Джерело: Fox News

Він також зазначив, що наразі в Україні робитимуть усе, щоб компенсувати пів року дебатів та сумнівів.

"Те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл — все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше  Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорив питання власного оборонного виробництва в Україні.

Водночас глава держави зустрівся з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом, обговоривши санкційну політику щодо Росії та останній пакет військової допомоги. 

Володимир Зеленський
США
ЗСУ
Україна
війна в Україні

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