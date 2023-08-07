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Зеленский заявил, что Украина не планирует продолжать войну на территории РФ

7 августа 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Украина не планирует продолжать войну на территории РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью LA NACION.

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Война на территории РФ

Глава государства отметил, что Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее и без лишних жертв. По его словам, для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны. Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена продолжать войну на территории России.

"Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам нет. Им есть куда идти, а нам — нет. Потому что это наша единственная земля", — сказал он.

Напомним, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.

Также мы писали, что 4 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Заседание длилось три часа.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал, что уже в этом месяце начнется тренировка пилотов на истребителях F-16.

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