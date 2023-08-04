Зеленський провів Ставку 4 серпня: про що говорили на засіданні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Засідання тривало три години.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги", — охарактеризував засідання Зеленський.

На засіданні говорили про:

ситуацію на фронті;

"зерновий коридор";

розвиток військово-промислового комплексу (ВПК);

аналіз застосування високоточної зброї.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Також ми писали, що 3 серпня глава держави провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі Зеленський заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни.