Зеленський провів Ставку 4 серпня: про що говорили на засіданні

Ситуація на фронті і "зерновий коридор": Зеленський провів Ставку
Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Засідання тривало три години.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський провів Ставку
"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги", — охарактеризував засідання Зеленський.
На засіданні говорили про:
- ситуацію на фронті;
- "зерновий коридор";
- розвиток військово-промислового комплексу (ВПК);
- аналіз застосування високоточної зброї.
Нагадаємо, 3 серпня Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.
Також ми писали, що 3 серпня глава держави провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі Зеленський заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни.