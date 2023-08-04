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Ситуація на фронті і "зерновий коридор": Зеленський провів Ставку

4 серпня 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський провів Ставку 4 серпня: про що говорили на засіданні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 4 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Засідання тривало три години. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги", — охарактеризував засідання Зеленський. 

На засіданні говорили про:

  • ситуацію на фронті;
  • "зерновий коридор";
  • розвиток військово-промислового комплексу (ВПК);
  • аналіз застосування високоточної зброї.
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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що наразі на фронті йдуть важкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Також ми писали, що 3 серпня глава держави провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі Зеленський заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни. 

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