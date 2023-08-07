Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський заявив, що Україна не планує продовжувати війну на території РФ arrow

Зеленський заявив, що Україна не планує продовжувати війну на території РФ

7 серпня 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Україна не планує продовжувати війну на території РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю LA NACION.

Читайте також:

Війна на території РФ

Глава держави зазначив, що Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше та без зайвих жертв. За його словами, для цього окупанти повинні залишити територію нашої країни. Зеленський наголосив, що Україна не планує продовжувати війну на території Росії.

"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам — ні. Бо це наша єдина земля", — сказав він. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, які були отримані з Росії.

Також ми писали, що 4 серпня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Засідання тривало три години. 

Додамо, Володимир Зеленський розповів, що вже цього місяця розпочнеться тренування пілотів на винищувачах F-16.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз