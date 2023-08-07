Зеленський заявив, що Україна не планує продовжувати війну на території РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю LA NACION.

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Глава держави зазначив, що Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше та без зайвих жертв. За його словами, для цього окупанти повинні залишити територію нашої країни. Зеленський наголосив, що Україна не планує продовжувати війну на території Росії.

"Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися, а нам ні. Їм є куди йти, а нам — ні. Бо це наша єдина земля", — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, які були отримані з Росії.

Також ми писали, що 4 серпня Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Засідання тривало три години.

Додамо, Володимир Зеленський розповів, що вже цього місяця розпочнеться тренування пілотів на винищувачах F-16.