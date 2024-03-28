Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский заявил, что Украине нужна помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению arrow

Зеленский заявил, что Украине нужна помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению

28 марта 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский заявил, что Украине нужна помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению
Владимир Зеленский и корреспондент CBS News Чарли Д'Агата. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к помощи в подготовке Украины перед российским наступлением. Зеленский подчеркнул, что россияне не только имеют преимущество в огневой мощи, но и огневую мощь с большей дальностью, что усложняет оборонные усилия Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью CBS News.

Читайте также:

Артиллерийская война на истощение

По словам Зеленского, наступление России ожидается примерно в конце мая или июне.

"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию", — сказал Зеленский о других спонсоров США и Украины и добавил: "Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь".

Зеленский подчеркнул, что у России не только преимущество, имея большую огневую мощь, но и огневую мощь с большей дальностью.

"И в Бахмуте, и в Авдеевке, и в Лисичанске, и в Соледаре и так далее было трудно бороться с противником, чья артиллерия может стрелять на 20 с лишним километров, а (наша. — Ред.) артиллерия — 20 с минусом" , — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков. Он ожидается в конце мая или начале июня.

Также мы писали о том, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.

Владимир Зеленский
оружие
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом