Зеленский заявил, что Украине нужна помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению

Владимир Зеленский и корреспондент CBS News Чарли Д'Агата. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к помощи в подготовке Украины перед российским наступлением. Зеленский подчеркнул, что россияне не только имеют преимущество в огневой мощи, но и огневую мощь с большей дальностью, что усложняет оборонные усилия Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью CBS News.

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По словам Зеленского, наступление России ожидается примерно в конце мая или июне.

"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию", — сказал Зеленский о других спонсоров США и Украины и добавил: "Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь".

Зеленский подчеркнул, что у России не только преимущество, имея большую огневую мощь, но и огневую мощь с большей дальностью.

"И в Бахмуте, и в Авдеевке, и в Лисичанске, и в Соледаре и так далее было трудно бороться с противником, чья артиллерия может стрелять на 20 с лишним километров, а (наша. — Ред.) артиллерия — 20 с минусом" , — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков. Он ожидается в конце мая или начале июня.

Также мы писали о том, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большее количество людей и построить более надежную линию обороны.