Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу
Президент України Володимир Зеленський закликав до допомоги для підготовки України перед російським наступом. Зеленський підкреслив, що росіяни не лише мають перевагу у вогневій міці, але й вогневу міць з більшою дальністю, що ускладнює оборонні зусилля України.
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю CBS News.
Артилерійська війна на виснаження
За словами Зеленського, наступ Росії очікується приблизно в кінці травня або в червні.
"А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію", — сказав Зеленський про інших спонсорів США та України і додав: "Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога".
Зеленський наголосив, що Росія не лише має перевагу, маючи більшу вогневу міць, але й вогневу міць з більшою дальністю.
"І в Бахмуті, і в Авдівці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша. — Ред.) артилерія — 20 з мінусом", — підкреслив він.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Він очікується в кінці травня або на початку червня.
Також ми писали про те, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
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