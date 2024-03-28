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Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу

28 березня 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу
Володимир Зеленський та кореспондент CBS News Чарлі Д'Агата. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський закликав до допомоги для підготовки України перед російським наступом. Зеленський підкреслив, що росіяни не лише мають перевагу у вогневій міці, але й вогневу міць з більшою дальністю, що ускладнює оборонні зусилля України.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю CBS News. 

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За словами Зеленського, наступ Росії очікується приблизно в кінці травня або в червні.

"А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію", — сказав Зеленський про інших спонсорів США та України і додав: "Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога".

Зеленський наголосив, що Росія не лише має перевагу, маючи більшу вогневу міць, але й вогневу міць з більшою дальністю.

"І в Бахмуті, і в Авдівці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було справді важко боротися з противником, чия артилерія може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а (наша.  Ред.) артилерія — 20 з мінусом", — підкреслив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Він очікується в кінці травня або на початку червня.

Також ми писали про те, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Володимир Зеленський
зброя
війна в Україні
Росія

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