Зеленский заинтриговал заявлением о дронах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дронов в этом году будет больше. По его словам, они доказали в небе и море, что украинская сила может побеждать российское зло.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 6 апреля.
Увеличение количества дронов в Украине
Зеленский отметил, что украинские дроны уничтожают оккупантов, защищают жизнь наших воинов на передовой и помогают снижать российский потенциал войны.
Он поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для Сил обороны Украины. Глава государства также выразил благодарность всем, кто тренирует операторов дронов и за меткость каждому воину.
"Украинских дронов в этом году будет больше", — добавил Зеленский.
Напомним, уже в этом году Украина применит дальнобойные дроны, которые смогут атаковать Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2 000 км и более.
Также украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов.
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