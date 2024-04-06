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Зеленский заинтриговал заявлением о дронах

6 апреля 2024 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заинтриговал заявлением о дронах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дронов в этом году будет больше. По его словам, они доказали в небе и море, что украинская сила может побеждать российское зло.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 6 апреля.

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Зеленский отметил, что украинские дроны уничтожают оккупантов, защищают жизнь наших воинов на передовой и помогают снижать российский потенциал войны.

Он поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для Сил обороны Украины. Глава государства также выразил благодарность всем, кто тренирует операторов дронов и за меткость каждому воину.

"Украинских дронов в этом году будет больше", — добавил Зеленский.

Напомним, уже в этом году Украина применит дальнобойные дроны, которые смогут атаковать Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2 000 км и более.

Также украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Украина
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дроны

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