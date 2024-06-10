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Зеленский заслушал срочный доклад Сырского о ситуации на фронте

10 июня 2024 11:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский принял доклад от Сырского — детали
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал ему о текущей ситуации на линии фронта.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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По словам главкома, в Сумской области ситуация под контролем ВСУ, отражающих атаки российских диверсантов в попытке прорвать границу. Отдельно затронули тему села Рыжевка.

"Оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", — сказал он.

В Харьковской области ВСУ начинают готовить контрудар по российским силам, тогда как на юге ситуация без изменений. А в Донецкой области, как рассказал Сырский Зеленскому, ситуация наиболее тяжелая.

"Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций. Благодарю всех наших солдат, сержантов и младших офицеров, которые сейчас в боях и на боевых постах и полностью реализуют наши задачи в этой войне", — резюмировал глава государства.

Также президент поделился ожиданиями от саммита мира, который состоится в Швейцарии на этой неделе.

"Эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций. Дипломатия, чтобы достигать необходимых результатов, всегда должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому сейчас должны выстоять против любых российских ударов и провокаций на фронте и в пограничных. И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях", — сказал Владимир Зеленский.

зеленский сырской
Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Покровское направление Донецкой области остается самым горячим на фронте, поскольку там ВСУ чуть ли не ежедневно отбивают из 10 российских атак.

Также глава государства показал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели, и призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Владимир Зеленский
Украина
Сумская область
Донецкая область
фронт
война в Украине
Харьковская область
ситуация на фронте

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