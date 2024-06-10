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Зеленський заслухав термінову доповідь Сирського про ситуацію на фронті

10 червня 2024 11:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прийняв доповідь від Сирського — деталі
Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 червня заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів йому про поточну ситуацію на лінії фронту. 

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Зі слів головкома, у Сумській області ситуація під контролем ЗСУ, які відбивають атаки російських диверсантів в спробі прорвати кордон. Окремо торкнулися теми села Рижівка.

"Окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", — сказав він.

На Харківщині ЗСУ починають готувати контрудар по російських силах, тоді як на півдні ситуація без змін. А на Донеччині, як розповів Сирський Зеленському, ситуація найбільш важка.

"Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій. Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні", — резюмував глава держави.

Також президент поділився очікуваннями від Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії на цьому тижні. 

"Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", — сказав Володимир Зеленський.

зеленський сирський
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Покровський напрямок Донецької області залишається найгарячішим на фронті, оскільки там ЗСУ ледь не щодня відбивають з 10 російських атак.

Також глава держави оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня, та закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Володимир Зеленський
Україна
Сумська область
Донецька область
фронт
війна в Україні
Харківська область
ситуація на фронті

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