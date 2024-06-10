Зеленський прийняв доповідь від Сирського — деталі

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 червня заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів йому про поточну ситуацію на лінії фронту.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Зі слів головкома, у Сумській області ситуація під контролем ЗСУ, які відбивають атаки російських диверсантів в спробі прорвати кордон. Окремо торкнулися теми села Рижівка.

"Окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", — сказав він.

На Харківщині ЗСУ починають готувати контрудар по російських силах, тоді як на півдні ситуація без змін. А на Донеччині, як розповів Сирський Зеленському, ситуація найбільш важка.

"Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій. Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні", — резюмував глава держави.

Також президент поділився очікуваннями від Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії на цьому тижні.

"Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", — сказав Володимир Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Покровський напрямок Донецької області залишається найгарячішим на фронті, оскільки там ЗСУ ледь не щодня відбивають з 10 російських атак.

Також глава держави оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня, та закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.