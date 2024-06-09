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Зеленський назвав напрямок на фронті, де ситуація щодня є найважчою

9 червня 2024 21:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Володимир Зеленський розповів про найгарячіший напрямок на фронті станом на 9 червня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Покровський напрямок, що на Донеччині, залишається найгарячішим на фронті. Там українські військові щодня відбивають десятки атак російських окупантів.

Про це у неділю, 9 червня, під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський

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Українські захисники роблять все, аби стримати ворога 

За словами глави держави, на Покровському напрямку незмінно найважче, якщо порівнювати ситуацію на інших ділянках фронту.

"Найбільший тиск окупанта. Щодня — найбільша кількість боїв. Лише за вчора — понад 40 атак, сьогодні, на цей час, вже понад 20.  Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, — усім вам особлива вдячність", — сказав Зеленській у відеозверненні.

Також президент запевнив українців, що влада робить все можливе, аби в нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

"Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова — ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе. Слава Україні!" — наголосив глава держави. 

Також у неділю, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область. 

Раніше глава української держави повідомив, що Росії не вдалося провести Харківську операцію

Володимир Зеленський
звернення
війна
ситуація на фронті
президент

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