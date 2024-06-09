Володимир Зеленський розповів про найгарячіший напрямок на фронті станом на 9 червня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Покровський напрямок, що на Донеччині, залишається найгарячішим на фронті. Там українські військові щодня відбивають десятки атак російських окупантів.

Про це у неділю, 9 червня, під час традиційного відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, на Покровському напрямку незмінно найважче, якщо порівнювати ситуацію на інших ділянках фронту.

"Найбільший тиск окупанта. Щодня — найбільша кількість боїв. Лише за вчора — понад 40 атак, сьогодні, на цей час, вже понад 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, — усім вам особлива вдячність", — сказав Зеленській у відеозверненні.

Також президент запевнив українців, що влада робить все можливе, аби в нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

"Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова — ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе. Слава Україні!" — наголосив глава держави.

Також у неділю, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область.

Раніше глава української держави повідомив, що Росії не вдалося провести Харківську операцію.