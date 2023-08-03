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Зеленский заслушал отчет министра Клименко: ключевые темы

3 августа 2023 18:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский заслушал отчет министра Клименко: ключевые темы
Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: телеграмм-канал Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам Зеленского, в отчете говорилось о:

  • охране и обороне атомных объектов,
  • подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД,
  • обеспеченности боеприпасами и техникой.

Кроме того, Игорь Клименко доложил о текущей ситуации в областях, пострадавших от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он также рассказал, как министерство работает, чтобы ликвидировать последствия и обеспечить людей всем нужным.

Обсуждение других проблем

"Поговорили о выполнении решений Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности по проверке укрытий, контроля за их доступностью и пригодностью. Министр Клименко сообщил о криминогенной ситуации в стране, борьбе с мошенничеством и другими нарушениями", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина заранее готовится к возможному отключению электроснабжения из-за российских обстрелов. Так, в МВД был разработан алгоритм реагирования во время блекаутов.

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