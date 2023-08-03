Зеленский заслушал отчет министра Клименко: ключевые темы

Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: телеграмм-канал Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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По словам Зеленского, в отчете говорилось о:

охране и обороне атомных объектов,

подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД,

обеспеченности боеприпасами и техникой.

Кроме того, Игорь Клименко доложил о текущей ситуации в областях, пострадавших от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он также рассказал, как министерство работает, чтобы ликвидировать последствия и обеспечить людей всем нужным.

Обсуждение других проблем

"Поговорили о выполнении решений Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности по проверке укрытий, контроля за их доступностью и пригодностью. Министр Клименко сообщил о криминогенной ситуации в стране, борьбе с мошенничеством и другими нарушениями", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина заранее готовится к возможному отключению электроснабжения из-за российских обстрелов. Так, в МВД был разработан алгоритм реагирования во время блекаутов.