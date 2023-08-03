Зеленский заслушал отчет министра Клименко: ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
О чем говорил министр
По словам Зеленского, в отчете говорилось о:
- охране и обороне атомных объектов,
- подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД,
- обеспеченности боеприпасами и техникой.
Кроме того, Игорь Клименко доложил о текущей ситуации в областях, пострадавших от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он также рассказал, как министерство работает, чтобы ликвидировать последствия и обеспечить людей всем нужным.
Обсуждение других проблем
"Поговорили о выполнении решений Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности по проверке укрытий, контроля за их доступностью и пригодностью. Министр Клименко сообщил о криминогенной ситуации в стране, борьбе с мошенничеством и другими нарушениями", — добавил Зеленский.
Напомним, Украина заранее готовится к возможному отключению электроснабжения из-за российских обстрелов. Так, в МВД был разработан алгоритм реагирования во время блекаутов.