Зеленский позвонил по телефону Риши Сунаку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Британии Риши Сунаку. Лидеры обсудили, в частности, оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, а также пресслужба Офиса Президента.

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"В ходе телефонного разговора с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию", — говорится в сообщении.

Украинский лидер также поблагодарил британского премьера за то, что он организовал конференцию по восстановлению Украины. Она пройдет в Лондоне 21-22 июня.

К тому же политики высказали свои позиции относительно Вильнюсского саммита НАТО и пришли к выводу, что Украине важно предоставить конкретные перспективы членства.

Напоследок глава государства попросил Риши Сунака усилить давление на Россию, которая вопреки санкциям продолжает производить ракеты.

"Обсудили также шаги по реализации Формулы Мира и подготовке гарантий безопасности для Украины. Россия наращивает производство ракет из западных компонентов. Во время разговора сказал о необходимости усиления санкционного давления", — добавляет Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию россиян об уничтожении систем Patriot. По его словам, все они продолжают сбивать вражеские ракеты и защищать небо.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день отца опубликовал трогательное видео. В этом году Украина отмечала этот день 18 июня.