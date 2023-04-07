Зеленский вспомнил, как ВСУ освободили от врага Киевскую, Черниговскую и Сумскую области: фото

Как год назад после освобождения ВСУ выглядели Киевская, Черниговская, Сумская области

Владимир Зеленский вспомнил, как год назад ВСУ освободили от врага Киевскую, Черниговскую и Сумскую. Территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Год назад Вооруженные Силы Украины завершили освобождение от врага Киевской, Черниговской и Сумской областей. Благодаря мощи наших воинов, непокоренности наших людей мы победили в битве за север. Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости", — написал Президент Украины.



Он добавил, что территориальная целостность нашего государства будет восстановлена.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Анджею Дуде о ситуации в Бахмуте Донецкой области. Глава государства подчеркнул, что именно там продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. По его словам, ситуация в Бахмуте зависит не только от героизма украинских военных, но и от скорости и объема поступления военной помощи от международных партнеров.