Зеленський згадав, як ЗСУ звільнили від ворога Київську, Чернігівську та Сумську області: фото

Як рік назад після звільнення ЗСУ виглядали Київська, Чернігівська, Сумська області

Володимир Зеленський згадав, як рік назад ЗСУ звільнили від ворога Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Територіальна цілісність України буде відновлена.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.

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"Рік тому Збройні Сили України завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей. Завдяки міці наших воїнів, нескореності наших людей ми перемогли у битві за північ. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості", — написав Президент України.



Він додав, що територіальну цілісність нашої держави буде відновлено.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів Анджею Дуді про ситуацію в місті Бахмут Донецької області. Глава держави наголосив, що саме там тривають важкі бої з російськими окупантами. За його словами, ситуація в Бахмуті залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості та обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів.