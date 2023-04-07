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Зеленський згадав, як ЗСУ звільнили від ворога Київську, Чернігівську та Сумську області: фото

7 квітня 2023 13:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Як рік назад після звільнення ЗСУ виглядали Київська, Чернігівська, Сумська області
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Володимир Зеленський згадав, як рік назад ЗСУ звільнили від ворога Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Територіальна цілісність України буде відновлена.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.

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"Рік тому Збройні Сили України завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей. Завдяки міці наших воїнів, нескореності наших людей ми перемогли у битві за північ. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості", — написав Президент України.

Він додав, що територіальну цілісність нашої держави буде відновлено. 

ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів Анджею Дуді про ситуацію в місті Бахмут Донецької області. Глава держави наголосив, що саме там тривають важкі бої з російськими окупантами. За його словами, ситуація в Бахмуті залежить не тільки від героїзму українських військових, а й від швидкості та обсягів надходження військової допомоги від міжнародних партнерів.

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