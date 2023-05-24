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Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: что обсуждали

24 мая 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский, в среду, 24 мая, собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Информацию о текущей оперативной обстановке представили Главное командование, Главное управление разведки Министерства обороны, а также командиры Оперативных объединений украинского войска "Хортица" и "Таврия". 

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Министерство обороны предоставило отчет о состоянии снабжения передовых военных подразделений и резервов боеприпасами. Был проведен анализ текущих и потенциальных контрактов на поставки, а также динамика развития собственного производства.

Следующим этапом стало разработка обширной концепции развития национальной авиации, с учетом перехода на новые модели самолетов. Этот процесс включает пересмотр организационной структуры, подготовку пилотов и технического персонала, создание необходимой инфраструктуры, а также материально-техническое обеспечение и так далее.

Напомним, что во вторник, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию фронта возле Марьинки и Угледара. Он наградил орденами военных и анонсировал создание нового Корпуса морской пехоты.

Также Зеленский сообщил, что в Украине создадут корпус морской пехоты. Украина намерена расширить свою морскую пехоту с помощью создания новых бригад, оснащенных современной техникой и оружием.

 

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