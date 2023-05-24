Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Інформацію про поточну оперативну обстановку надали Головне командування, Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також командири Оперативних об'єднань українського війська "Хортиця" та "Таврія".

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Міністерство оборони надало звіт про стан постачання передових військових підрозділів та резервів боєприпасами. Було проведено аналіз поточних та потенційних контрактів на постачання, а також динаміка розвитку власного виробництва.

Наступним етапом стала розробка великої концепції розвитку національної авіації з урахуванням переходу на нові моделі літаків. Цей процес включає перегляд організаційної структури, підготовку пілотів та технічного персоналу, створення необхідної інфраструктури, а також матеріально-технічне забезпечення тощо.

Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледару. Він нагородив орденами військових та анонсував створення нового Корпусу морської піхоти.

Також Зеленський повідомив, що в Україні буде створено корпус морської піхоти. Україна має намір розширити свою морську піхоту за допомогою створення нових бригад, оснащених сучасною технікою та зброєю.