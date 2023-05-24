Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача: що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Інформацію про поточну оперативну обстановку надали Головне командування, Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також командири Оперативних об'єднань українського війська "Хортиця" та "Таврія".
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Ставка Верховного Головнокомандувача
Міністерство оборони надало звіт про стан постачання передових військових підрозділів та резервів боєприпасами. Було проведено аналіз поточних та потенційних контрактів на постачання, а також динаміка розвитку власного виробництва.
Наступним етапом стала розробка великої концепції розвитку національної авіації з урахуванням переходу на нові моделі літаків. Цей процес включає перегляд організаційної структури, підготовку пілотів та технічного персоналу, створення необхідної інфраструктури, а також матеріально-технічне забезпечення тощо.
Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту біля Мар'їнки та Вугледару. Він нагородив орденами військових та анонсував створення нового Корпусу морської піхоти.
Також Зеленський повідомив, що в Україні буде створено корпус морської піхоти. Україна має намір розширити свою морську піхоту за допомогою створення нових бригад, оснащених сучасною технікою та зброєю.