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Зеленский встретился с сержантом Маркусом

28 июня 2023 22:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился с сержантом Маркусом
Валерий Маркус и Владимир Зеленский делают селфи. Фото: facebook/zelenskiy.official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду вечером, 28 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Военный также подарил главе государства особые шевроны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

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Встреча Зеленского и Маркуса

"Рад встретиться с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием", — подчеркнул Президент.

Валерий Маркус и Владимир Зеленский
Встреча руководителей и сержанта Валерия Маркуса. Фото: facebook/zelenskiy.official

Он добавил, что для него очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст. Особенно учитывая, что отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте.

Кроме того, Маркус с Зеленским обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу.

"Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности", — сказал глава государства.

Валерий Маркус и Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Валерий Маркус. Фото: facebook/zelenskiy.official

Также Зеленский поделился, что они обсудили реформу сержантского корпуса, в том числе обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

"Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя. Валерий Маркус, спасибо за встречу и за шевроны! Но о них позже", — сказал украинский Президент.

Валерий Маркус и Владимир Зеленский
Валерий Маркус вручил шевроны Владимиру Зеленскому. Фото: facebook/zelenskiy.official

Напомним, сегодня, 28 июня, Валерий Маркус также рассказал, что подразделения 47-й бригады в сутки глубоко вклинились в позиции российских войск. Оккупанты понесли серьезные потери, русские окопы оказались забросанными кучей трупов оккупантов.

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