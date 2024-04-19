Зеленский обратился к участникам заседания Совета Украина — НАТО
Состоялось срочное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.
Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 19 апреля.
Зеленский обратился к участникам Совета Украина — НАТО
"Срочное заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, созванное по нашему запросу. Обратился к участникам заседания", — сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что для обороны Украине необходимы еще семь ЗРК Patriot или подобные системы ПВО.
"Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы", — заявил президент.
Президент также напомнил о миллионе артиллерийских снарядов для Украины, уже сейчас нужных на передовой.
Зеленский также отметил, что Украине необходимо сохранять дальнобойную способность.
"Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близкий мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", — пояснил глава государства.
Вдобавок ко всему Зеленский напомнил о важности предоставления Украине авиации и скорости в принятии решений о помощи нашему государству.
"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна", — сказал Зеленский.
Он добавил, что будущие решения стран НАТО – это выбор, одинаково ли они относятся ко всем партнерам. И действительно ли Украина их союзник.
Ранее мы рассказывали, что Зеленский оставил надпись на потолке на въезде в Донецкую область. Недавно ее закрасили активисты, после чего в сети разгорелся скандал.
Зеленский также провел совещание по ситуации в безопасности в Донецкой области и защите людей. Он также осмотрел строительство фортификаций.
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