Зеленский обратился к участникам заседания Совета Украина — НАТО

Зеленский обращается к участникам Совета Украина-НАТО. Фото: скриншот

Состоялось срочное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 19 апреля.

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Зеленский обратился к участникам Совета Украина — НАТО

"Срочное заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, созванное по нашему запросу. Обратился к участникам заседания", — сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для обороны Украине необходимы еще семь ЗРК Patriot или подобные системы ПВО.

"Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы", — заявил президент.

Президент также напомнил о миллионе артиллерийских снарядов для Украины, уже сейчас нужных на передовой.

Зеленский также отметил, что Украине необходимо сохранять дальнобойную способность.

"Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близкий мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", — пояснил глава государства.

Вдобавок ко всему Зеленский напомнил о важности предоставления Украине авиации и скорости в принятии решений о помощи нашему государству.

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна", — сказал Зеленский.

Он добавил, что будущие решения стран НАТО – это выбор, одинаково ли они относятся ко всем партнерам. И действительно ли Украина их союзник.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский оставил надпись на потолке на въезде в Донецкую область. Недавно ее закрасили активисты, после чего в сети разгорелся скандал.

Зеленский также провел совещание по ситуации в безопасности в Донецкой области и защите людей. Он также осмотрел строительство фортификаций.